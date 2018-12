Biathlon – Sprint di Pokljuka: successo a Johannes Boe, Hofer migliore azzurro

Due italiani davanti al campionissimo Martin Fourcade non bastano a conquistare un podio o un piazzamento nella top ten nella gara sprint di Pokljuka. Se in Lukas Hofer (19°) prevarrà il rammarico per gli errori al tiro, per Thomas Bormolini resta comunque una piccola soddisfazione, aggiunta a un risultato (il 23° posto) che non è il migliore della carriera perché ad Oestersund nel 2014 fu 19° nell’individuale, ma è utile a entrare in zona punti e rappresenta un passo avanti rispetto alle ultime stagioni.

Reduce dalle fatiche dell’individuale, Fourcade sbaglia il primo colpo al primo poligono e forse quell’unico errore lo condiziona anche a livello mentale, perché poi fa fatica a trovare velocità sugli sci e chiude a 1’12″2 dal vincitore Johannes Boe, non certo una novità e come sempre straripante nel fondo, perché anche sbagliando nella posizione in piedi, vince con un discreto margine sull’altro francese Guigonnat e sul russo Loginov, balzando davanti alla classifica generale con 96 punti. Appena fuori dal podio l’altro Boe, Tarjei, il fratello più grande, che ha chiuso al quarto posto.

Per Hofer (miglior azzurro in classifica generale con 36 punti che gli valgono la ventunesima posizione) vale forse lo stesso discorso di Fourcade: allo shooting 1 si presenta col secondo tempo, poi l’errore lo rallenta un po’, sebbene chiuda come sempre tra i migliori dieci come prestazione sugli sci (ottavo), mentre il secondo errore lo allontana definitivamente dai primi. Il numero di errori è lo stesso per Dominik Windisch, ma arrivano entrambi al secondo poligono, nella posizione in piedi, dopo il 100% a terra, così nella gara che l’ha visto conquistare il bronzo all’ultima Olimpiade deve accontentarsi del 35° posto. Davanti a lui finisce un altro azzurro, Thierry Chenal, che grazie a uno splendido zero al tiro arriva 32° e ottiene il suo miglior risultato in carriera in Coppa del mondo. Fuori dalla zona punti, infine, Saverio Zini e Giuseppe Montello. Domenica 9 dicembre (ore 11:45) appuntamento ancora a Pokljuka con l’inseguimento. Sabato 8, invece, alle 14:15 c’è la gara sprint delle donne.

Ordine d’arrivo Sprint 10 km maschile Cdm Pokljuka (Slo)

1. BOE Johannes NOR 26:46.3 (1)

2. GUIGONNAT Antonin FRA +16.1 (0)

3. LOGINOV Alexander RUS +16.4 (0)

4. BOE Tarjei NOR +31.2 (1)

5. DOLL Benedikt GER +32.5 (1)

6. PETTERSEN Sindre NOR +32.9 (0)

7. DESTHIEUX Simon FRA +35.1 (2)

8. L’ABÉE-LUND Henrik NOR +35.8 (1)

9. EDER Simon AUT +35.9 (0)

10. KRCMAR Michal CZE +42.5 (0)

19. HOFER Lukas ITA +1:04.8 (2)

23. BORMOLINI Thomas ITA +1:12.2 (1)

32. CHENAL Thierry ITA +1:22.9 (0)

35. WINDISCH Dominik ITA +1:34.5 (2)

72. ZINI Saverio ITA +2:17.5 (1)

106. MONTELLO Giuseppe ITA +4:00.5 (6)