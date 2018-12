Champions League – Verso Liverpool-Napoli, Ancelotti fiducioso: “so quello che dobbiamo fare per passare”

Calro Ancelotti verso Liverpool-Napoli: le parole del tecnico emiliano alla vigilia della sfida di Champions League

Domani la sfida decisiva, tra Napoli e Liverpool: la squadra di Carlo Ancelotti si gioca le sue ultime chance nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, per staccare il pass per gli ottavi di finale. Sarà Skomina l’arbitro del match e se Klopp è apparso preoccupato in merito a questa scelta, Ancelotti sembra non allarmarsi troppo: “Skomina è un arbitro affidabile. Dell’arbitraggio dobbiamo essere preoccupati il giusto. E’ ovvio che se un arbitro fa danni hai più possibilità di uscire e a me ad esempio è capitato nell’ultima occasione che ho allenato in Champions“, ha dichiarato il tecnico del Napoli in conferenza stampa.

“Non so come giocherà il Liverpool,so quello che dobbiamo fare noi per passare noi. Ho il conforto della partita d’andata che ci ha dato fiducia e convinzione, non so se saremo in grado di ripeterla perché dipende anche dal valore dell’avversario, ma è quello che vogliamo fare. Conosciamo l’intensità che i Reds mettono sopratutto in casa, ma dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi, non siamo qui per aspettare ma per fare la nostra partita come facciamo sempre. A volte ci si riesce e a volte no, ci sono due fasi e se riusciamo a farle bene allora avremo possibilità di passare il turno“, ha continuato Ancelotti.

“Non ho bisogno di aspettare questa partita per conoscere la forza della mia squadra, decide solo se potremo andare avanti in Champions oppure no. Abbiamo fatto un girone straordinario e domani occorre fare una bella partita, come è nelle nostre corde. Bisogna mettere la ciliegina sulla torta. Anche se dovessimo uscire la nostra stagione andrà avanti al massimo delle nostre possibilità e della convinzione. Questo è un test importante, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo arrivati all’ultima partita e che ce l’andiamo a giocare con un piccolo vantaggio“, ha aggiunto la guida della squadra partenopea.

“Anfield è uno stadio fantastico, un clima tra i migliori al mondo. Tutti conosciamo la passione dei tifosi ed è fantastico giocare questa partita in uno stadio così. Non temo il crollo -aggiunge Ancelotti-, tutti vogliono giocare in questi stadi fantastici, il Liverpool avrà tanti tifosi allo stadio ma il Napoli ne avrà 3mila al seguito e 40 milioni nel mondo, dobbiamo considerare questo. C’è sopratutto la felicità e l’orgoglio di giocarci questa partita, sarà difficile ma anche bella e può darci una grande soddisfazione“, ha concluso il tecnico emiliano.

