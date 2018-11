Volley – Milano subito in campo per ripartire in campionato: domani arriva Castellana Grotte

Nonostante l’avvio di campionato incerto, con 3 sconfitte ed una sola vittoria, la Revivre Axopower Milano non si dà per vinta: domani la formazione di coach Giani cerca la svolta contro Castellana Grotte

Ripartire con una vittoria e iniziare un nuovo percorso: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano che domani torna in campo per la quinta giornata del campionato di Superlega. Alle ore 18.00, nell’impianto sportivo del PalaYamamay di Busto Arsizio, a sfidare la formazione di Andrea Giani arriva la BCC Castellana Grotte guidata da Paolo Tofoli.

Dovrà invertire la rotta la Powervolley Milano dopo le prime quattro giornate di campionato. Una sola vittoria (contro Padova per 3-1) e tre sconfitte: l’avvio shock alla prima con Ravenna (secco 3-0), poi il tie break ceduto a Latina nella terza giornata fino alla netta resa contro Modena del primo novembre. Bisognerà scendere in campo con la giusta mentalità ed il lavoro in questi giorni del tecnico Giani è stato proiettato proprio in questa direzione: trasmettere ai suoi giocatori un forte senso di responsabilità ed appartenenza, elementi necessari per elevare il senso di gruppo e lo spirito di squadra, come analizzato dallo stesso allenatore al termine del match al PalaPanini. Solo così, infatti, la formazione lombarda potrà uscire da questo trend non positivo e tornare a sorridere in campo e fuori. Il calendario offre subito la possibilità di un pronto riscatto contro una squadra che non dovrà essere sottovalutata. Non deve confondere la classifica attuale (i pugliesi sono ultimi in classifica con un punto ed una partita in meno), perché Castellana Grotte è una formazione ostica: l’unico punto strappato in questo campionato, in attesa del recupero del match con Verona, è quello al tie break proprio contro la Modena di Velasco e Zaytsev, ma nelle altre gare i ragazzi di Tofoli hanno messo in difficoltà i loro avversari.

Milano, dalla sua però, ha tutto per centrare il bottino pieno e scenderà in campo per cambiare le sorti di questa stagione. Con un Hirsch in più e con il percorso verso la miglior condizione di Matteo Piano, in attesa di poter disporre pienamente anche dell’opposto titolare Nimir Abdel Aziz, rientrato in panchina già contro Modena. «Veniamo da due sconfitte consecutive diverse – afferma lo schiacciatore francese Trevor Clevenot –: contro Latina abbiamo lottato fino all’ultimo punto, contro Modena invece abbiamo nettamente faticato e non siamo stati in gioco. Proveremo a riscattarci di fronte al nostro pubblico e contro una formazione come Castellana Grotte che non dovremo assolutamente sottovalutare. Faremo del nostro meglio per portare a casa i tre punti ed iniziare così un nuovo campionato». L’obiettivo è comune per la formazione milanese e tutte le componenti della squadra, dal tecnico fino all’ultimo giocatore, stanno lavorando in questa direzione e con questa predisposizione scenderanno domani in campo per la partita delle ore 18.00 contro Castellana Grotte.

STATISTICHE

Il match odierno Revivre Axopower Milano – BCC Castellana Grotte sarà il terzo confronto tra le due società. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella scorsa stagione con due successi della formazione guidata da Andrea Giani, entrambe per 3-0.

Solo un ex tra Milano e Castellana Grotte: Giorgio De Togni in Lombardia dal 2014 al 2017.

DIRETTA TV

Il match Revivre Axopower Milano – BCC Castellana Grotte sarà visibile in diretta streaming a partire dalle ore 18.00 su Legavolley Channel.

PROBABILI FORMAZIONI

Revivre Axopower Milano: Sbertoli – Hirsch, Kozamernik – Piano, Maar – Clevenot, Pesaresi (L). All. Giani.

BCC Castellana Grotte: Falaschi – Renana Buiatti, De Togni – Zingel, Wlodarczyk – Mirzajanpour, Cavaccini (L). All. Tofoli.

