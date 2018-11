Snowboard, il gruppo di Coppa del Mondo al lavoro in Val Senales per gli allenamenti di parallelo

Parallelo snowboard, il gruppo azzurro in allenamento in Val Senales: rientra Roland Fischnaller

Il gruppo di Coppa del mondo di snowboard è stato convocato per gli allenamenti di parallelo da lunedì 5 a venerdì 9 novembre in Val Senales. Rientra Roland Fischnaller, assente nel precedente raduno al Passo dello Stelvio: raggiungerà i compagni il giorno successivo. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha poi confermato gli altri otto atleti: sono Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March (che però arriverà il martedì), Gabriel Messner, Giulia Gaspari e Nadya Ochner (anche lei in pista dal giorno successivo). I sette uomini e le due donne si alleneranno sotto la guida di Meinhard Erlacher che proverà a portare il gruppo in condizione ottimale per l’inizio della Coppa del mondo: la prima gara ufficiale della stagione sarà lo slalom gigante parallelo di giovedì 13 dicembre in programma a Carezza, sulla pista Prà de Tori.

