Snowboard, definita la squadra azzurra di slopestyle per la tappa di Coppa del Mondo a Stubai

Bertagna, Nakab, Morone e Monteleone: ecco la squadra di Coppa del mondo per la tappa di slopestyle a Stubai

Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini: saranno questi gli atleti della nazionale italiana che parteciperanno alla prima tappa stagionale di Coppa del mondo di slopestyle freestyle in programma sabato 24 novembre a Stubai, in Austria. Dopo le due prove di big air (Cardrona e Modena), gli azzurri guidati dal tecnico Valentino Mori debutteranno quest’anno nella disciplina.

Non ci sarà ovviamente Igor Lastei che è stato operato alla clavicola destra la settimana scorsa dopo il brutto infortunio di Modena e sarà lontano dalle piste per almeno altri due mesi e mezzo: avranno modo di mettersi in mostra i suoi più giovani compagni di squadra, con il 19enne Morone che proverà a migliorare il 39° posto nell’ultima tappa di Coppa del mondo di slopestyle della scorsa stagione e il 18enne Monteleone, che ha esordito quest’anno in Coppa del mondo nel big air e sarà al debutto nello slopestyle.

Silvia Bertagna proverà a riscattare il mancato accesso alla finale del big air a Modena: a marzo chiuse decima a Seiseralm ottenendo il miglior piazzamento della scorsa stagione nello slopestyle. Per la giovane Nakab sarà invece l’esordio in Coppa del mondo, visto che nel 2016, pur nella entry list a Silvaplana, non prese parte alla gara: la valtellinese arriva però dai trionfi di Coppa Europa, dove ha vinto la classifica di specialità del 2017-18.

Valuta questo articolo