Skicross, salta la tappa in Val Thorens per le condizioni della neve: la Coppa del Mondo scatta ad Arosa

Cancellata la tappa di Val Thorens, la Coppa del mondo di skicross comincerà ad Arosa lunedì 10 dicembre

La gara inaugurale della Coppa del mondo di skicross non sarà più in Val Thorens. La tappa francese, fissata inizialmente come opening della stagione, è stata infatti cancellata dalla FIS a causa delle difficili condizioni della neve. Sulla pista francese erano in programma due gare consecutive, venerdì 7 e sabato 8 dicembre, con le qualificazioni previste per giovedì 6.

L’avvio della Coppa di skicross, in ogni caso, è spostato soltanto di qualche giorno. Restano invariate, infatti, le date di Arosa, in Svizzera: lunedì 10 dicembre via alle qualificazioni, martedì 11 la fase a eliminazione diretta, con la finale femminile alle 21.04 e quella maschile alle 21.09.

Lo spettacolare evento in notturna in terra elvetica diventa dunque il primo appuntamento della nuova stagione di Coppa del mondo. Già cominciata, invece, la Coppa Europa, dove Lucrezia Fantelli ha ottenuto un 13esimo posto tra le donne a Pitztal, mentre il migliore degli azzurri è stato Siegmar Klotz con il suo 34° posto.

Valuta questo articolo