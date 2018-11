Sci alpino, la squadra maschile di gigante di Coppa del Mondo al lavoro in Val Senales

Gruppo di gigante al completo: raduno di cinque giorni preparando Beaver Creek

La solita Val Senales ospita ancora una volta la squadra maschile di gigante di Coppa del mondo. L’ormai recuperato Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Roberto Nani si ritroveranno lunedì 12 novembre e saranno raggiunti il giorno successivo anche da Riccardo Tonetti. I sei atleti, convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi, si alleneranno fino a venerdì 16 con lo staff composto dal responsabile Alessandro Serra e dagli altri tecnici Riggero Muzzarelli e Devid Salvadori. Saltato l’appuntamento di Sölden per le cattive condizioni meteo, la squadra prepara il prossimo appuntamento della stagione, previsto il 2 dicembre a Beaver Creek, negli Stati Uniti.

Con il gruppo di Coppa del mondo si allenerà anche quello discipline tecniche di Coppa Europa, che tuttavia resterà in Val Senales soltanto fino a mercoledì 14. Andrea Ballerin, Giuliano Razzoli, Hans Vaccari e Hannes Zingerle si alleneranno sotto la guida del tecnico Roberto Saracco. Non ci saranno Giordano Ronci, che ha lasciato in anticipo il precedente raduno, e Alex Zingerle. La squadra si prepara per l’esordio stagionale che avverrà a Levi il 29 novembre, quando è in programma lo slalom.

