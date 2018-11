Motori – Arriva il personal shopper dell’auto nuova, anche in tv con “Cercasi auto disperatamente”

Un team di super esperti di auto aiuta a trovare la nuova auto… su misura. Arriva il personal shopper dell’auto nuova. La nuova figura dell’Advisor protagonista della trasmissione TV “Cercasi auto disperatamente” in onda su La7 da sabato 17 novembre

Chi vuol comprare un’auto, oggi, deve scegliere tra decine di marche, oltre 500 modelli e migliaia di allestimenti, senza contare gli optional. Per offrire una guida in questa variegata offerta il portale DriveK ( https://www.drivek.it ), leader in Europa nella configurazione e la scelta dell’auto nuova, ha lanciato un nuovo servizio che mette a disposizione degli utenti gli Advisor: esperti di auto e appassionati di motori, con i loro consigli affiancano gli utenti durante il processo di selezione e allestimento della nuova macchina. Come veri e propri personal shopper hanno il compito di aiutare l’utente a trovare l’auto perfetta che combini le esigenze pratiche con il gusto estetico e, non meno importante, con il portafogli.

Lavoro, relazioni, famiglia: l’automobile è teatro di tanti attimi di vita quotidiana, piccoli e grandi cambiamenti nel corso degli anni. Ma se consideriamo l’impegno economico che l’acquisto di una vettura richiede (secondo, spesso, solo a quello della casa) è comprensibile essere sopraffatti dall’ansia quando si decide che è arrivata l’ora di comprarne una nuova. La disponibilità di marche e modelli sul mercato sembra infinita, le caratteristiche tecniche da valutare sono tante e gli ostacoli dal lato burocratico e finanziario possono essere di difficile gestione e l’esperienza di ricerca dell’auto può trasformarsi in un incubo. È proprio qui che entra in gioco l’Advisor: insieme all’utente, fa un percorso di analisi delle sue esigenze e dell’offerta presente sul mercato (analizzando da esperto fattori come consumi, comfort, motore, sicurezza, tecnologia) e gli offre una consulenza a 360° sulla scelta dell’auto, valuta e prende in considerazione fattori come i consumi, il comfort, il motore, la sicurezza. Il supporto comprende anche agli aspetti fiscali e le diverse modalità di acquisto, che mettono in gioco, ad esempio, pagamenti rateali o noleggio a lungo termine.

Richiedere la consulenza di un Advisor DriveK è molto semplice: è sufficiente visitare la pagina https://www.drivek.it/drivek-advisor/ e prenotare una consulenza gratuita. Dopo aver compilato un rapido form, l’utente verrà contattato da uno degli Advisor di DriveK tramite il canale che preferisce: via telefono, e-mail e chat. L’esperto è disponibile e presente durante tutto il processo di acquisto dell’auto, anche a più riprese, per sciogliere dubbi e rispettare i tempi di decisione del cliente.

L’Advisor anche in TV

La figura dell’Advisor di DriveK sarà protagonista del programma TV Cercasi auto disperatamente, in onda ogni settimana su La7 a partire da sabato 17 novembre: a condurlo Michela Cerruti, pilota di TCR International Series e Formula E, donna dinamica e abituata a correre (non solo in pista, anche nella vita di tutti i giorni). Con il supporto dell’esperto di auto Alessio Frassinetti, nei panni dell’Advisor, i protagonisti delle puntate sceglieranno l’auto giusta, prendendo in considerazione fattori evidenti ed inconsci che possono rivelarsi decisivi per trovare l’auto giusta.

Cercasi auto disperatamente andrà in onda per 6 settimane ogni sabato alle 14.40 su La7.

