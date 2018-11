Samsung Volley Cup – Nel quarto turno il Club Italia CRAI affronta la Savino Del Bene Scandicci

Serie A1 femminile: impegnativa trasferta a Scandicci per il Club Italia CRAI

Il quarto turno della Samsung Volley Cup vedrà il Club Italia CRAI impegnato sul campo della Savino Del Bene Scandicci domenica pomeriggio alle 17. La formazione federale è ancora a caccia dei primi punti della stagione mentre la squadra toscana, allenata da Carlo Parisi, ha al suo attivo due vittorie, conquistate nei match con la Lardini Filottrano e la Reale Mutua Fenera Chieri, e una sola sconfitta arrivata nella sfida con l’Igor Gorgonzola Novara.

La partita di domenica sarà l’occasione per rivedere in campo, ma questa volta da avversarie, numerose atlete della Nazionale Azzurra che ha recentemente conquistato l’Argento ai Mondiali in Giappone. Per Scandicci: Lucia Bosetti e Ofelia Malinov, mentre per il Club Italia Elena Pietrini, Sarah Fahr e Sylvia Nwakalor. Non giocherà invece l’azzurrina Marina Lubian, ferma a causa di un’infiammazione al ginocchio. In campo anche Jovana Stevanovic, che milita tra le fila della squadra toscana, e che ai recenti Mondiali ha vinto l’oro con La Nazionale serba battendo le azzurre.

Al di là del responso che il campo ha dato fino adesso è un Club Italia in crescita quello che si presenterà a Scandicci. “Questa settimana è stata proficua ed è andata bene – spiega il tecnico federale Massimo Bellano – come era già accaduto nei tre allenamenti che hanno preceduto la sfida con Brescia. Abbiamo faticato un po’ a trovare il ritmo dopo un’estate così intensa come è stata quella appena trascorsa, ma ora la qualità del lavoro in palestra è buona. Sicuramente i frutti si vedranno tra un po’ ma siamo soddisfatti di come riusciamo a lavorare negli ultimi giorni”.

Nei precedenti match tra le due formazioni i risultati dal campo hanno sempre sorriso alla Savino Del Bene Scandicci che ha chiuso gli incontri con il Club Italia vincendo per 3-0. Nelle passate stagioni il Club Italia e la formazione toscana si sono incontrati sempre alla sesta giornata del Campionato di A1 sia nella regular season 2016/2017 che in quella 2017/2018

Diversi gli ex in campo dall’una e dall’altra parte. Il tecnico Bellano ha guidato la Savino Del Bene Scandicci nella stagione 2014/2015 e per parte di quella successiva; mentre hanno fatto parte del progetto Club Italia la centrale Federica Mastrodicasa, che ha vestito la maglia federale nella stagione 2004/2005 a Ravenna quando le azzurrine disputavano il campionato di B2, e la palleggiatrice Ofelia Malinov, azzurrina nella stagione 2014/2015 in A2 e in quella 2015/2916 in A1.

Guardando alle statistiche individuali la top scorer del Club Italia CRAI è Sylvia Nwakalor con 40 punti all’attivo (all’8° posto della speciale classifica del Campionato), mentre per Scandicci la prima della lista è Isabelle Haak con 54 (al 4° posto). Sono 4 gli ace messi a segno nelle prime tre giornate del Campionato da Marina Lubian per le azzurrine e per le toscane da Isabelle Haak, risultato che vale per entrambe il 5° posto nella speciale classifica.

“Quella di domenica – prosegue l’allenatore Bellano – sarà una partita difficile perché Scandicci è una delle tre squadre più forti del campionato. Sicuramente per noi sarà un’importante occasione di confronto per migliorarci e per aiutare le ragazze a capire appieno cosa incontreranno anche in futuro disputando la massima serie. Certamente siamo curiosi di vedere cosa accadrà anche se il resto lo dirà il campo”.

ARBITRI: Andrea Rossetti e Massimo Rolla

DIRETTA TV: www.lvftv.com (on demand)

