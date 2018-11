Red Bull Air Race World Championship – A Fort Worth si decide il Campionato del Mondo 2018

La gara finale del Red Bull Air Race World Championship si terrà nel tempio del motosport: appuntamento il 17-18 novembre 2018 a Fort Worth, dove gli aerei volano a 370 kmh sotto le gradinate del Texas Motor Speedway

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Dopo aver gareggiato sorvolando terre e mari di tre continenti fin dalla prima gara di febbraio, ci sono solo sette punti a separare il leader della classifica mondiale, l’americano Michael Goulian, il ceco Martin Sonka e l’australiano Matt Hall dalla vittoria finale. Alla fine della gara, uno solo tra questi campioni si troverà sul gradino più alto del podio, dove per la prima volta sarà incoronato Campione del Mondo.

L’incredibile pista delle gare NASCAR e IndiCar, spazzata da venti turbolenti e capaci di mettere a dura prova i piloti, il Texas Motos Speedway è già stata teatro di alcune delle più memorabili gare del Red Bull Air Race, nel 2014 e 2015. Ma è la prima volta che questa spettacolare pista ospita la finalissima, che sarà anche la novantesima gara nella storia ci questo sport. Inoltre, sono passati ben 11 anni dall’ultima volta che un americano, Mike Mangold, ha alzato la Coppa del Mondo, e Goulian non è mai arrivato in finale da leader della classifica mondiale. Il pilota del Massachusetts arriva in Texas dopo il trionfo ottenuto in ottobre all’Indianapolis Motor Speedway, ma con soltanto cinque punti di vantaggio sul secondo in classifica, il ceco Sonka.

Sonka e Hall conoscono bene il gusto dolceamaro del secondo posto. Proprio lo scorso anno, Sonka era arrivato da primo in classifica alla finale di stagione, per poi perdere il titolo in favore del giapponese Yoshihide Muroya. Il pilota australiano, che ha appena due punti in meno di Sonka, è arrivato secondo ben due volte, nel 2016 e nel 2015, anno nel quale riuscì ad arrivare sul podio a Fort Worth. I due piloti arrivano in Texas più determinati che mai a prendersi la loro rivincita.

Ma non dimentichiamo che ci sono anche tutti gli altri piloti a voler salire sul podio texano. A cominciare dal pilota di casa, Kirby Chambliss, o dal trionfatore del 2014, il francese Nicola Ivanoff, che faranno di tutto per complicare la vita ai leader della classifica mondiale.

Infine, sulla pista di Fort Worth voleranno anche i sei giovani piloti della Challenger Class, che si fronteggeranno per il titolo della seconda caregoria del Red Bul Air Race, tra i quali il tedesco Florian Berger, che cercherà di tagliare il traguardo dei tre titoli consecutivi, o l’americano Kevin Coleman.

I biglietti per la finale sono già in vendita. Per tutti gli aggiornamenti e le notizie sulla finale del Red Bull Air Race World Championship, visitare il sito www.redbullairrace.com.

CALENDARIO 2018 RED BULL AIR RACE

2-3 febbraio: Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

20-22 aprile: Cannes, Francia

26-27 maggio: Chiba, Giappone

23-24 giugno: Budapest, Ungheria

25-26 agosto: Kazan, Russia

Settembre: Wiener Neustadt, Austria

6-7 ottobre: Indianapolis, USA

17-18 novembre: Fort Worth, USA

