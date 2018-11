Pallanuoto – Europa Cup: l’Italia di Campagna pronta per la sfida contro la Francia

Il Settebello pronto per la sfida di Europa Cup contro la Francia: appuntamento martedì alle 20.00

Secondo impegno ufficiale stagionale della nazionale di pallanuoto in Europa Cup. Dopo l’esibizione contro le All Stars, avvenuta in occasione dei festeggiamenti del centenario alla piscina Sciorba di Genova, il Settebello torna in Liguria. Questa volta affronterà alla piscina Felice Cascione di Imperia la Francia martedì 13 novembre alle ore 20, per alimentare la classifica mossa con il punto raccolto a Podgorica in conseguenza alla sconfitta maturata ai tiri di rigore contro il Montenegro per 11-8 il 23 ottobre scorso.

Risultato bugiardo, con gli azzurri avanti 6-4 e 8-7 a 5′ dalla fine ed oltremodo puniti dalla discussa brutalità sanzionata a Renzuto Iodice, che peraltro costringerà l’Italia a refertare 12 giocatori, di cui due portieri, nelle prossime due partite della manifestazione (compresa quella col Montenegro del 29 gennaio). Molti cambi rispetto alla prima partita di Europa Cup, anche in considerazione del collegiale di tre giorni nella città costiera che comincerà domenica. Stop per il capitano Figlioli, il difensore Bertoli, l’esperto mancino Gallo e il “secondo” portiere Nicosia; dentro i giovani portieri De Michelis (19 anni) e Massaro (20 anni), il centroboa Spione (19 anni), gli attaccanti Di Somma (22 anni) e Mirarchi e il mancino Damonte.

“Abbiamo organizzato un collegiale di preparazione anche nell’ottica di nuove valutazioni -sottolinea Campagna-. Questi appuntamenti stagionali mi consentono di allargare la base, inserire gradualmente atleti che si sono messi in evidenza nei propri club ed eventualmente verificarne i progressi in un clima stressante emotivamente per la

necessità di conseguire il risultato. L’Europa Cup è una competizione fondamentale per il cammino verso le finali di World League che assegneranno il primo pass olimpico; ogni partita è un test probante e ci fornisce indicazioni per il futuro prossimo e più lontano“. (Spr/AdnKronos)

