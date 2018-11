Night of Kick and Punch – L’organizzatore Angelo Valente: “campioni, celebrità ed effetti speciali, vi dico tutto”

L’organizzatore di ‘The Night of Kick and Punch’, Angelo Valente, rivela diversi interessanti dettagli sulla serata del 15 dicembre

E’ quasi completo il programma della nona edizione di The Night of Kick and Punch, organizzata sabato 15 dicembre da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis. I biglietti costano 33 euro (bordo ring) e 22 euro (tribuna). E’ possibile acquistarli telefonando allo 02-90723329 ed agli altri punti vendita segnalati sulla pagina Facebook “Kick and Punch Palestra”. Non solo campioni di kickboxing e thai boxe, The Night of Kick and Punch 9 offrirà anche uno spettacolo all’altezza delle grandi manifestazioni internazionali di sport da ring. Una brava conduttrice come Elisabetta Canalis è già una prova della volontà degli organizzatori di allestire uno show di prim’ordine. Aver scelto il centro sportivo Vismara significa pensare al pubblico, che deve potersi muovere con facilità in un grande spazio e godersi lo spettacolo in tranquillità avendo sempre un’ottima visuale. All’interno del palasport saranno presenti 3 maxi-schermi (1 da 6 metri e due da 4 metri) che permetteranno agli spettatori di rivedere le azioni più belle. Tra un combattimento e l’altro, si esibiranno le acrobate della Ginnastica Kick and Punch capitanate da Rachele Moreschi che ha un corso di Acro Gym presso la palestra Kick and Punch, in Via Sardegna 60, a Pieve Emanuele. A bordo ring saranno presenti numerose celebrità dello sport, del cinema e della televisione, che praticano kickboxing per tenersi in forma e non vogliono perdersi l’evento dell’anno nel settore degli sport da ring. Gli spettatori potranno vedere da vicino i loro idoli e magari farsi un selfie insieme a loro. I combattenti saliranno sul ring tramite una passerella ai bordi della quale saranno posizionate numerose luci. Il fumo colorato e un sottofondo musicale renderanno ancora più affascinante l’ingresso degli atleti.

Ma gli effetti speciali non finiscono qui, come ci racconta l’organizzatore Angelo Valente: “sto lavorando per avere un effetto speciale che lascerà a bocca a aperta gli spettatori. Anticiperò di cosa si tratta pochi giorni prima dell’evento. Voglio che The Night of Kick and Punch 9 sia uno spettacolo per tutta la famiglia, che deve divertirsi in tranquillità. Ho scelto il centro sportivo Vismara anche perché è facilmente raggiungibile con la metropolitana (fermata di Abbiategrasso, linea 2) e la capienza è di 1.500 posti. Voglio replicare il successo della settima edizione che ha registrato il tutto esaurito al teatro della Luna di Assago (1.730 spettatori). Anche le altre edizioni hanno fatto il pienone, ma gli impianti erano più piccoli. Il teatro Principe di Milano, sede della Night of Kick and Punch 5 il 12 dicembre 2015, ha una capienza di 500 posti. Quando ho organizzato al centro sportivo Vismara, avevo ridotto la capienza a 1.000 posti. Questa volta, userò l’impianto al massimo della sua potenzialità”.

The Night of Kick and Punch è nata nel 2012 perché Angelo Valente voleva offrire al pubblico milanese una serie di manifestazioni di qualità in un periodo in cui l’attività organizzativa era ridotta al minimo: “a Milano per molti anni si è organizzato Kickboxing Superstar, una serie di manifestazioni di cui spesso sono stato protagonista come atleta. Nel maggio del 2000 ho fatto il tutto esaurito al Palalido, che all’epoca poteva contenere 5.000 persone. Nel 2012 mi sono reso conto che Kickboxing Superstar era ferma da troppo tempo (credo che l’ultima edizione, la diciannovesima, risalga al 20 marzo 2010) e che nessuno aveva organizzato un evento sostitutivo. Ho voluto farlo io perché ho sempre bisogno di nuovi stimoli. Sono stato campione del mondo dei pesi superwelter e dei pesi medi di kickboxing e quando ho deciso di appendere i guantoni al chiodo mi è sembrato naturale diventare organizzatore. Per la prima edizione del mio evento, ho scelto il PalaBadminton che ha una capienza di mille posti. Ho scelto il nome The Night of Kick and Punch perché Kick and Punch era il mio marchio da molti anni e gli appassionati lo associavano al mio nome. In genere, la prima manifestazione non fa il tutto esaurito. Invece, il PalaBadminton era pieno e questo mi ha motivato a continuare. Nei miei eventi ho sempre proposto combattimenti equilibrati ed anche per questo il pubblico ha sempre riempito gli impianti. Una sfida tra un brocco ed un campione non interessa a nessuno. Non serve nemmeno a costruire il record del presunto campione, che non accumula esperienza e finisce al tappeto quando incontra un avversario vero”.

Alla The Night of Kick and Punch 9 si svolgeranno due tornei facenti parte del circuito New Era: uno di kickboxing-stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate) ed uno di thai boxe (calci, pugni, ginocchiate, gomitate e proiezioni, ma nel momento in cui l’avversario è a terra bisogna interrompere l’azione). Inoltre, tornerà sul ring il campione del mondo WAKO-PRO Luca Cecchetti. Questi incontri saranno tutti sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. L’avvocato Michele Briamonte combatterà con le regole dello stile full contact (pugni a calci solo al di sopra della cintola) sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti.

E non è finita, come ci spiega Angelo Valente: “Sto lavorando anche ad un match di kickboxing femminile con due protagoniste di altissimo livello. La kickboxing femminile è in continua crescita. Una volta le ragazze volevano solo praticarla in palestra per tenersi in forma, oggi vogliono anche salire sul ring e molte di loro vincono titoli europei e mondiali”.

The Night of Kick and Punch 9 inizierà alle 19.00 con dei combattimenti fra “neo pro”, atleti che hanno iniziato da poco la carriera professionistica e devono fare esperienza combattendo spesso contro avversari di pari livello. I combattimenti più importanti inizieranno alle 20.30 e dovrebbero concludersi intorno alla mezzanotte (dipenderà dall’esito, se termineranno tutti ai punti o qualcuno prima del limite). L’evento è patrocinato dalla FIKBMS (l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia (un ente che si occupa dell’attività professionistica).

Le precedenti edizioni della The Night of Kick and Punch

The Night of Kick and Punch 8 – Centro Sportivo Vismara a Milano – 20 gennaio 2018

The Night of Kick and Punch 7 – Teatro Nuovo a Milano – 24 giugno 2017

The Night of Kick and Punch 6 – Teatro della Luna ad Assago – 14 gennaio 2017 – maggiore affluenza di pubblico: 1.730 spettatori, teatro esaurito.

The Night of Kick and Punch 5 – Teatro Principe a Milano – 12 dicembre 2015

The Night of Kick and Punch 4 – Centro Sportivo Vismara a Milano – 30 novembre 2013

The Night of Kick and Punch 3 – Centro Sportivo Vismara a Milano – 19 maggio 2013

The Night of Kick and Punch 2 – Centro Sportivo Vismara a Milano – 10 novembre 2012

The Night of Kick and Punch 1 – PalaBadminton a Milano – 19 maggio 2012

