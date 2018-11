MotoGp, non sorride solo il campione del mondo Marquez: splendido ‘titolo’ anche per Morbidelli [FOTO]

Essendosi piazzato davanti a Syahrin, il pilota italiano ha conquistato il titolo di ‘Rookie of the Year’, miglior pilota Independent è invece Zarco

Si è conclusa la stagione del Motomondiale, tre campioni del mondo e tante emozioni hanno caratterizzato questo 2018 che va in archivio per dare spazio subito al 2019 con i test di martedì e mercoledì che si svolgeranno sul circuito di Valencia. Marc Marquez si è preso il titolo nella classe regina, mentre Bagnaia e Martin hanno trionfato in Moto2 e Moto3, coronando un’annata da dieci e lode.

Non sono stati solo loro a sorridere però dopo l’ultimo Gran Premio, lo hanno fatto anche Franco Morbidelli e Johann Zarco, riusciti a prendersi anche loro il proprio… titolo. Il pilota italiano infatti si è laureato ‘Rookie of the Year‘ per aver finito la gara di Valencia davanti a Syahrin, mentre il francese è stato il ‘Top Independent‘ in sella alla sua Yamaha Tech3.

Valuta questo articolo