MotoGp, l’Aprilia fa sul serio: il nuovo rinforzo arriva direttamente dalla… Ferrari

L’arrivo di Andrea Iannone è stato solo il primo passo, l’Aprilia non si ferma e continua a rinforzare la propria struttura per scalare posizioni nel Motomondiale.

Il team italiano punta ad una crescita di prestazioni e di organizzazione, in quest’ottica dunque va valutato l’ingaggio di Massimo Rivola, fino a qualche giorno fa responsabile della Ferrari Driver Academy. Dimissioni rassegnate e salto nel mondo delle due ruote compiuto per l’ex ds della rossa, che si prepara adesso ad affiancare Romano Albesiano nella struttura dell’Aprilia Racing. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Rivola, potrebbe addirittura ricoprire l’incarico di amministratore delegato, lasciando allo stesso Albesiano la direzione tecnica del team. Oltre all’ex Ferrari, l’Aprilia accoglie anche due nuovi capitecnici, cioè Antonio Jimenez e Fabrizio Cecchini, che lavoreraranno rispettivamente con Aleix Espargaro e Andrea Iannone.

