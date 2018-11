Critiche a Messi, Maradona mette le cose in chiaro: “ecco tutta la verità”

Maradona e tutta la verità sulle critiche a Messi: l’ex numero 10 argentino smentisce le recenti voci sulla ‘Pulce’

L’ex stella del calcio argentino Diego Armando Maradona ha negato di aver criticato il suo connazionale Lionel Messi assicurando che sono state scritte “tutte bugie” e che il giocatore del Barcellona è suo “amico“. Alla domanda sul perché abbia detto che era “inutile mettere a capo un uomo che va 20 volte in bagno prima della partita“, Maradona ha risposto che erano “tutte bugie“, in un’intervista pubblicata sul sito internet della edizione messicana del quotidiano ‘Marca’. “Leo è un mio amico e non parlerò mai male di un amico, in ogni caso, le cose gliele dico in faccia, non lo faccio in un’intervista, dico che Leo è un fenomeno e nient’altro. C’erano giocatori che sono andati in bagno 20 volte, ma non ho mai parlato di Messi“, ha aggiunto Maradona.

All’inizio di ottobre, l’ex numero 10 ha dichiarato Fox Sports che Messi dovrebbe essere “beatificato“. Ma Maradona ha detto a “Marca” che, contrariamente a quanto inizialmente affermato, quello che Messi vuole “è scambiare rapidamente, entrare in campo e prendere il pallone, cosa che molti altri non fanno“, ha detto. “Io sono… non stanco, ma voglio dire a queste persone che dicono queste cose che il mio amore per Leo è incondizionato“, ha detto Maradona, che è a Sinaloa, dove allena da settembre i Dorados, club della seconda divisione del calcio messicano.

“Ho per lui amore, pace, e, naturalmente, voglio dargli un grande abbraccio perché non lo vedo da molto tempo, dal momento che Messi gioca a Barcellona“, ha spiegato Maradona. “Io non so perché hanno questa ossessione tra me e lui. I giornali di Barcellona vogliono sempre metterci contro“. L’ex giocatore del Napoli ha detto di aver sentito Messi piangere sotto la doccia dopo la sconfitta con la Germania nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2010. “È un uomo di codici, l’ho visto piangere nello spogliatoio“, ha detto.

L’allenatore argentino si aspetta che il giocatore del Barcellona torni in nazionale, dove non ha giocato dal Mondiale in Russia. “Dovrà tornare, perché se no, siamo nei guai, non abbiamo un giocatore così… ma per ora, riposati“, ha detto Maradona che ha poi fatto riferimento anche al tecnico del Real Madrid, l’argentino Santiago Solari e a quello dell’albiceleste, Leonel Scaloni. “In entrambi i casi non hanno la schiena per supportare queste squadre, non credo che durino a lungo“. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo