Juventus, la fascia da capitano a Mandzukic? Bonucci non fa polemiche

Leonardo Bonucci ha parlato della vittoria della Juventus sulla SPAL, ma anche della fascia da capitano finita sul braccio di Mandzukic

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato dopo la gara vinta contro la SPAL ai microfoni di Skysport. Il difensore ieri si sarebbe forse aspettato di avere al braccio la fascia di capitano data l’assenza di Chiellini, ma così non è stato, Allegri ha scelto Mandzukic per la prima volta: “Era fondamentale vincere per staccare momentaneamente le altre, ora pensiamo a martedì per qualificarci e poi con lo Young Boys per il primo posto. Abbiamo lasciato possesso palla sterile alla Spal inizialmente. Ronaldo è il migliore al mondo, un grande professionista. La Juve ha fatto un grande colpo. La fascia a Mandzukic? Mario ha carisma e carattere, ci trascina, sono contento per lui, ha anche fatto una grande gara”.

