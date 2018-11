F1 – Ritiro Alonso, sui social il messaggio di Jorge Lorenzo: “ecco le 7 parole che meglio ti descrivono”

Jorge Lorenzo omaggia e ringrazia Fernando Alonso dopo la sua ultima gara in F1 con un dolce post sui social

E’ terminata ieri la stagione 2018 di F1: fortissime emozioni in pista sul circuito di Yas Marina dopo la vittoria di Lewis Hamilton. Il campione del mondo, accompagnato da Sebastian Vettel, ha affiancato Fernando Alonso per una speciale passerella alla fine del Gp di Abu Dhabi per omaggiare lo spagnolo alla sua ultima gara in F1.

Per il pilota McLaren sono arrivati tantissimi messaggi di ringraziamento, per la prestigiosa carriera in F1. Tra questi anche quello di Jorge Lorenzo, pilota di MotoGp: “Talento. Dedizione. Concentrazione. Freddezza. Determinazione. Coraggio. Campione. Per me, queste sono le sette parole che meglio descrivono @fernandoalo_oficial come atleta. Grazie per l’ispirazione e buona fortuna per le prossime sfide“, ha scritto il maiorchino sui social.

