O Bag – Ecco dove nasce la celebre griffe di borse e accessori amatissima dalle donne

Ecco il laboratorio dove vengono pensati e creati alcuni degli oggetti più all’avanguardia delle migliori firme Made in Italy. Lo studio milanese di architettura e design Laboratorio.Quattro svela i retroscena della nascita di alcuni oggetti cult, come gli accessori del celebre marchio O Bag

Design avanguardistico, cura dei dettagli e ricercatezza dei materiali, unitamente a un team di lavoro coeso e con un background, in termini di professionalità ed esperienza, ricco e articolato: questi gli ingredienti del successo di Laboratorio.Quattro, studio milanese di architettura e design che si occupa di elaborazione progettuale di prodotti di design, allestimento per fiere, progettazione degli interni di abitazioni private, edifici residenziali o a uso alberghiero.

Un vero e proprio laboratorio artigiano, un’officina creativa dove sono stati forgiati prodotti di enorme successo, primi fra tutti quelli della celebre griffe O Bag: la maggior parte delle borse da giorno e da sera, gli orologi, i portafogli e gli occhiali da sole prodotti dal brand che si trovano nelle centinaia di negozi sparsi tra l’Italia e il resto del mondo (concept store anch’essi pensati e disegnati dai professionisti dello studio) sono stati ideati dal team di Laboratorio.Quattro: Stefania, Luca e Matteo (e tutti i ragazzi che lavorano con loro) sono prima di tutto amici e hanno un’esperienza professionale comune, la provenienza dallo Studio Lissoni Associati Milano.

Dal 2007, data in cui diventano partner del loro nuovo progetto, coltivano ogni giorno il proprio talento, rendendolo contemporaneo e adattabile al contesto in cui deve essere applicato: in questo studio sul Naviglio in cui troneggia un tavolo da ping pong, si contano decine di prototipi degli accessori O Bag e sugli scaffali si vedono libri quasi introvabili altrove. I ragazzi conoscono profondamente la storia dell’architettura e del design, e lavorano per collocarla dentro al loro tempo.

“A volte può essere complesso allineare tre pensieri differenti – commenta Stefania Braga, partner dello studio.Dopo tanti anni di collaborazione gomito a gomito, ci siamo avvicinati a una sorta di “pensiero unico” che ci permette di vedere le cose nello stesso modo; confesso che in certe occasioni quasi spaventa. E comunque quando le idee non collimano, ci spostiamo al tavolo da ping pong per definire le sorti della contesa. Per la cronaca, di solito vinco io…”.

Da un lato cultura e tradizione, dall’altro originalità e poliedricità sono le caratteristiche di Laboratorio.Quattro in virtù delle quali marchio O Bag ha scelto di affidarsi a loro per l’ideazione degli accessori di moda. Una partnership, quella tra lo studio e la maison veneta, partita con la produzione degli storici orologi O Clock – ancora oggi gli accessori più venduti della griffe – e cresciuta negli anni, dando vita a un sodalizio e a una fiducia reciproca che ha permesso di lanciare sul mercato prodotti unici, diventati rapidamente un must.

L’elemento che distingue Laboratorio.Quattro, scelto anche da altri numerosi brand italiani, tra cui Fratelli Guzzini (di cui attualmente, alla Rinascente di Milano, è esposta la celebre O Eat, la pratica lunch box che è tuttavia anche uno straordinario oggetto di design), Glas Italia, Benetton, Felice Rossi etc, è in ultima analisi l’eterogeneità dei servizi offerti: in un’epoca segnata dall’iperspecializzazione, questo studio associato ha fatto propria una filosofia diversa, secondo la quale “un architetto che fa solo l’architetto è un concetto un po’ vecchio”, sottolinea Luca Veltri, insieme a Stefania partner dello studio.L’architetto deve essere in grado di progettare una casa e al tempo stesso disegnare una lampada da interni. Possibilmente divertendosi”.

Valuta questo articolo