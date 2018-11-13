Campionato Italiano di Enduro 2019 – Svelato il calendario ufficiale

La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim informano che è stato ufficializzato il calendario dei Campionati Italiani Enduro 2019.
Da Nord a Sud, l’Italia delle due ruote tassellate è pronta ad infiammare un’altra stagione marchiata #Enduro. Ecco dove potremmo vedere in azione i campionissimi degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, i ragazzi dell’Under23/Senior e Major ed i riders del futuro del MiniEnduro.
Inoltre, da non perdere, le edizioni dei Trofei delle Regioni Enduro e MiniEnduro che eleggeranno la miglior regione d’Italia!
Ecco qui il calendario 2019
|CALENDARIO ENDURO 2019
|CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA
|DATA
|MOTO CLUB
|LOCALITA’ GARA
|PROV
|REGIONE GARA
|02/03 mar
|SIRENTE
|GIOIA DEI MARSI
|AQ
|ABRUZZO
|31-mar
|SANREMO
|ARMA DI TAGGIA
|IM
|LIGURIA
|14-apr
|PONTREMOLI
|PONTREMOLI
|MS
|TOSCANA
|01/02 giu
|T. BENELLI S.ANGELO
|SANT’ANGELO IN VADO
|PU
|MARCHE
|14-lug
|ARDOSA
|CRESPANO DEL GRAPPA
|TV
|VENETO
|05/06 ott
|AL.VA.RE
|GAGGIO MONTANO
|BO
|EMILIA ROMAGNA
|CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 & SENIOR
|DATA
|MOTO CLUB
|LOCALITA’ GARA
|PROV
|REGIONE GARA
|17-mar
|DORGALI
|DORGALI
|NU
|SARDEGNA
|07-apr
|AZEGLIO
|VIVERONE
|BI
|PIEMONTE
|05-mag
|CASTELRAIMONDO
|CASTELRAIMONDO
|MC
|MARCHE
|09-giu
|BOBBIO
|TREVOZZO
|PC
|EMILIA ROMAGNA
|22-set
|COSTA VOLPINO
|COSTA VOLPINO
|BG
|LOMBARDIA
|CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO
|DATA
|MOTO CLUB
|LOCALITA’ GARA
|REGIONE GARA
|25/26 mag
|PARDI A.M. TEATINA
|ROCCAMONTEPIANO
|CH
|ABRUZZO
|29/30 giu
|VARZI
|PONTE NIZZA
|PV
|LOMBARDIA
|27/28 lug
|CALVARI
|REZZOAGLIO
|GE
|LIGURIA
|CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
|DATA
|MOTO CLUB
|LOCALITA’ GARA
|PROV
|REGIONE GARA
|24-mar
|ALASSIO
|ALBENGA
|SV
|LIGURIA
|19-mag
|FANNA
|FANNA
|PN
|FRIULI V.G.
|16-giu
|CHIEVE
|FARINI
|PC
|EMILIA ROMAGNA
|07-lug
|TERNI
|PIEDILUCO
|TR
|UMBRIA
|15-set
|SPOLETO
|SPOLETO
|PG
|UMBRIA
|TROFEO DELLE REGIONI
|DATA
|MOTO CLUB
|LOCALITA’ GARA
|PROV
|REGIONE GARA
|01-set
|VALTURANO
|COLLE DI TORA
|RI
|LAZIO
|TROFEO DELLE REGIONI MINI ENDURO
|DATA
|MOTO CLUB
|LOCALITA’ GARA
|PROV
|REGIONE GARA
|08-set
|ARTIGLIO
|ATTIGGIO
|AN
|MARCHE