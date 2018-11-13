Campionato Italiano di Enduro 2019 – Svelato il calendario ufficiale

Photo Chillemi Giovanni PHOTOSPORT 2018

Italiano Enduro 2019. Pubblicato il calendario ufficiale!

La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim informano che è stato ufficializzato il calendario dei Campionati Italiani Enduro 2019.

Da Nord a Sud, l’Italia delle due ruote tassellate è pronta ad infiammare un’altra stagione marchiata #Enduro. Ecco dove potremmo vedere in azione i campionissimi degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, i ragazzi dell’Under23/Senior e Major ed i riders del futuro del MiniEnduro.

Inoltre, da non perdere, le edizioni dei Trofei delle Regioni Enduro e MiniEnduro che eleggeranno la miglior regione d’Italia!

Ecco qui il calendario 2019

CALENDARIO ENDURO 2019
CAMPIONATI ASSOLUTI D’ITALIA
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
02/03 mar SIRENTE GIOIA DEI MARSI AQ ABRUZZO
31-mar SANREMO ARMA DI TAGGIA IM LIGURIA
14-apr PONTREMOLI PONTREMOLI MS TOSCANA
01/02 giu T. BENELLI S.ANGELO SANT’ANGELO IN VADO PU MARCHE
14-lug ARDOSA CRESPANO DEL GRAPPA TV VENETO
05/06 ott AL.VA.RE GAGGIO MONTANO BO EMILIA ROMAGNA
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 & SENIOR
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
17-mar DORGALI DORGALI NU SARDEGNA
07-apr AZEGLIO VIVERONE BI PIEMONTE
05-mag CASTELRAIMONDO CASTELRAIMONDO MC MARCHE
09-giu BOBBIO TREVOZZO PC EMILIA ROMAGNA
22-set COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO BG LOMBARDIA
CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA REGIONE GARA
25/26 mag PARDI A.M. TEATINA ROCCAMONTEPIANO CH ABRUZZO
29/30 giu VARZI PONTE NIZZA PV LOMBARDIA
27/28 lug CALVARI REZZOAGLIO GE LIGURIA
CAMPIONATO ITALIANO MAJOR
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
24-mar ALASSIO ALBENGA SV LIGURIA
19-mag FANNA FANNA PN FRIULI V.G.
16-giu CHIEVE FARINI PC EMILIA ROMAGNA
07-lug TERNI PIEDILUCO TR UMBRIA
15-set SPOLETO SPOLETO PG UMBRIA
TROFEO DELLE REGIONI
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
01-set VALTURANO COLLE DI TORA RI LAZIO
TROFEO DELLE REGIONI MINI ENDURO
DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA PROV REGIONE GARA
08-set ARTIGLIO ATTIGGIO AN MARCHE

 

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10:16 | 13/11/18 | di Rita Caridi
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