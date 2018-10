Volley – Revivre Axopower Milano, Riccardo Sbertoli premiato dalla FIPAV Lombardia per l’oro ai giochi di Tarragona 2018

Premiata anche la società Revivre Axopower Milano per il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione in campionato

Il palleggiatore classe 1998 della Revivre Axopower Milano Riccardo Sbertoli, milanese doc e cresciuto nel settore giovanile della Powervolley, ha ricevuto questa mattina un riconoscimento dalla FIPAV Comitato Regionale della Lombardia per aver ottenuto la medaglia d’oro con la maglia azzurra ai giochi del Mediterraneo di Tarragona del 2018. L’Italia, infatti, di cui Sbertoli è stato uno dei protagonisti, dopo un eccellente percorso nella manifestazione, ha chiuso il torneo al primo posto battendo in finale 3-1 la Spagna. Contestualmente alla premiazione di Sbertoli, durante la cerimonia della FIPAV Lombardia organizzata presso il Centro Pavesi della Federazione di Milano, anche la società del presidente Lucio Fusaro ha ricevuto un riconoscimento per il sesto posto e l’ingresso nei Playoff scudetto conquistati nella stagione 2017-2018 di Superlega.

