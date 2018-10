Volley – Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano: dettagli e ospiti dell’evento

Lunedì 8 ottobre la presentazione ufficiale: tra gli ospiti il ministro dell’Istruzione Bussetti, il presidente FIPAV Cattaneo e l’ex pilota Alain Prost

Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano: lunedì 08 ottobre, alle ore 11.00 presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, la società del presidente Lucio Fusaro toglierà il velo, presentandosi ufficialmente alle istituzioni politiche e sportive nazionali e territoriali, agli organi di informazione, agli sponsor e al pubblico presente. Una giornata di festa per dare il via alla settimana che porterà la squadra alla sfida con Ravenna, esordio stagionale nel campionato 2018-2019 di Superlega.

E mentre la squadra è impegnata in questo ultimo week end pre campionato in Riviera per la Rimini Volley Cup in un quadrangolare con Latina, Verona e Padova, la macchina organizzativa societaria, guidata dal presidente e dal direttore generale Adriano Alessandrini, ha ultimato tutti i dettagli per la conferenza stampa in programma lunedì 08 ottobre. Alla presentazione ufficiale parteciperanno le alte cariche politiche ed istituzionali del territorio. Nella fattispecie siederanno al tavolo dei relatori Martina Cambiaghi, assessore allo sport e giovani della Regione Lombardia, Antonio Rossi, sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai grandi eventi sportivi, Roberta Guaineri, assessore al turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano. L’evento assumerà maggior lustro in quanto ha manifestato la sua volontà a partecipare in maniera informale Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Conte ed appassionato tifoso della Revivre. Non mancherà la presenza delle istituzioni sportive nella figura del presidente nazionale della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo, del presidente del Comitato Regionale C.O.N.I. Lombardia Oreste Perri, ed i vertici della FIPAV regionale e provinciale. Ospiti d’eccezione in platea l’ex pilota di Formula 1 Alain Prost e l’ex pallavolista Pasquale Gravina.

