Bolt ai Mariners? Offerta di contratto troppo bassa: Usain verso il diniego

Usain Bolt potrebbe rifiutare l’offerta al minimo salariale dei Central Coast Mariners da 125.000 dollari

L’ex velocista Usain Bolt difficilmente accetterà un contratto al minimo per giocare a calcio con i Central Coast Mariners in Australia. E’ quanto ha ammesso lo stesso club australiano. L’otto volte medaglia d’oro olimpica ha segnato due gol nella sua prima partita con la squadra della A-League in una partita amichevole più di una settimana fa, ma è chiaro che con il pallone tra i piedi deve ancora fare una lunga strada. I Mariners hanno detto che Bolt, che si è allenato con loro da agosto, è “improbabile” che possa giocare per il club nella prossima stagione a meno che non si riesca ad aumentare l’offerta con un contributo finanziario da parte di terzi. Il velocista giamaicano potrebbe accettare un contratto di circa 3 milioni di dollari australiani (2,12 milioni di dollari) per firmare con il club, che però secondo i media australiani, avrebbe offerto appena 125.000 dollari. Il club ha detto in una dichiarazione che l’uomo più veloce del mondo non si allenerà con il club questa settimana “fino a quando, e se il club e Usain Bolt si accorderanno sui termini del contratto e formalizzeranno un accordo“. “Il club può confermare che i Central Coast Mariners hanno fatto una proposta contrattuale e che le trattative restano in corso con Usain Bolt e i suoi manager per quanto riguarda il suo futuro calcistico“, si legge nella nota. “Entrambe le parti sono ansiose di esplorare tutte le opzioni e assicurano che se ci sarà una strada adatta sia per il giocatore che per i club, le due parti continueranno a lavorare insieme e formalizzeranno un accordo”. “I Central Coast Mariners vogliono assicurarsi che Usain Bolt abbia tutte le possibilità per realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista“. (Spr/AdnKronos)

