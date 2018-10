Tour de France 2019 – Svelata a Parigi l’edizione 106 della Grande Boucle

Grande spettacolo oggi a Parigi per la presentazione dell’edizione numero 100 del Tour de France

La stagione 2018 di ciclismo è ormai terminata: lo spettacolo in giro per il mondo in sella alle biciclette adesso si prende una breve pausa, prima di nuove entusiasmanti avventure a partire da gennaio 2019.

Nella prossima stagione, grande attenzione al Tour de France, che sarà alla sua 106ª edizione. Oggi, al Palais des Congrès di Parigi, è stata presentata l’edizione 2019 della Grande Boucle, in compagnia di tantissimi campioni delle due ruote, tra cui anche il vincitore del 2018, Thomas, affiancato dal suo compagno di squadra Chris Froome, Cavendish, Van Avermaet e tanti altri colleghi.

L’anno prossimo si festeggerà il 100° anno della maglia gialla e l’organizzazione della Grande Corsa a tappe francese ha deciso di celebrarlo con una partenza da Bruxelles. Il Tour de France 2019 partirà dunque dal Belgio, il 6 luglio, per poi percorrere la zona est della Francia fino all’arrivo di Parigi, sugli Champs Elysees del 28 luglio.

Ecco tutte le tappe del Tour de France 2019:

1ª tappa – Bruxelles-Charleroi-Brussel, pianeggiante 192km

2ª tappa – Bruxelles Palais Royal – Brussel Atomium, 27km Cronometro a squadre

3ª tappa – Binche-Epernay, pianeggiante 214km

4ª tappa – Reims-Nancy , pianeggiante 215km

5ª tappa – Saint Diè De Vosges- Colmar 169 km

6ª tappa – Mulhouse-La Planche des Belles Filles, montagna 157km

7ª tappa – Belort-Chalon-sur-Saône , pianeggiante 230km

8ª tappa – Macon -Saint-Etienne, 199km

9ª tappa – Sant’Etienne-Brioude, 170km

10ª tappa – Saint Flour-Albi , 218km

Riposo Albi

11ª tappa – Albi-Toulouse, pianeggiante 167km

12ª tappa – Toulouse-Bagneres de Bigorre , montagna 202km

13ª tappa – Pau-Pau , Cronometro individuale 27km

14ª tappa – Tarbes-Tourmalet , montagna 117km

15ª tappa – Limoux-Foix Prat d’Albis , montagna 185km

Riposo Nimes

16ª tappa – Nimes-Nimes , pianeggiante 177km

17ª tappa – Pont du Gard-Gap, 206km

18ª tappa – Embrun-Valloire, montagna 2017km

19ª tappa – Saint Jean de Maurienne-Tignes, montagna 123km

20ª tappa – Albertville-Val Thorens, montagna 131km

21ª tappa – Rambouillet-Parigi, Champs Elysèes, pianeggiante 127km

Valuta questo articolo