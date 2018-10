Tom Dumoulin verso un clamoroso addio: l’olandese saluta la Sunweb?

Tom Dumoulin pronto a dire addio alla Sunweb? L’olandese verso una nuova avventura

La stagione 2018 di ciclismo non è ancora terminata: in Italia lo spettacolo continua con tre giornate consecutive di appassionanti gare, con tanti big in corsa, mentre sabato ci sarà il tatto atteso Lombardia. Intanto, però, a lasciare di stucco tutti gli appassionati di ciclismo è una clamorosa indiscrezione: sembra infatti che Tom Dumoulin, vice campione del mondo a cronometro, sia pronto a dire addio alla Sunweb, il team nel quale è cresciuto e col quale ha conquistato tante vittorie. Sembra che l’olandese sia pronto a trasferirsi alla CCC, squadra polacca, e che già oggi potrebbe annunciare la sua decisione.

