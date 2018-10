Sci alpino, cinque gli slalomisti in raduno in Svezia: Manfred Moelgg guida il gruppo azzurro

Slalomisti di Coppa del mondo in Svezia, li raggiungerà anche Vinatzer

L’appuntamento è per domenica 4 novembre a Kabdalis, in Svezia. Gli atleti che voleranno in Scandinavia sono cinque: Fabian Bacher, Stefano Gross e Manfred Moelgg, che fanno parte del gruppo di slalom di Coppa del mondo, più Federico Liberatore e Simon Maurberger, che rientrano nel team discipline tecniche di Coppa Europa. A loro si aggiungerà anche il giovane Alex Vinatzer, il 19enne vincitore della medaglia d’argento agli ultimi Mondiali Juniores: arriverà a Kabdalis la settimana successiva, domenica 11 novembre.

Il gruppo convocato dal direttore sportivo Massimo Rinaldi sarà guidato dall’allenatore responsabile Stefano Costazza e dal tecnico Daniele Simoncelli e resterà in Svezia fino a giovedì 15 novembre: tre giorni dopo è in programma a Levi, in Finlandia, il primo slalom della stagione di Coppa del mondo.

