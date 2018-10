Samsung Volley Cup – Il campionato di Serie A1 femminile in 115 paesi

Una Samsung Volley Cup senza confini: le immagini del Campionato di Serie A1 Femminile trasmesse in 115 paesi!

Il Campionato più bello del mondo, trasmesso in tutto il mondo. Continua a crescere il numero dei paesi esteri che ricevono ogni settimana le immagini della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Nella stagione post-Mondiale saranno infatti ben 115 i paesi che potranno ammirare lo spettacolo del torneo italiano in rosa: una crescita esponenziale, quella avvenuta negli ultimi anni, contraddistinti dall’aumento del livello tecnico e dall’approdo di tantissime star internazionali.

Grazie alla collaborazione con Sportradar, che ha acquisito i diritti audiovisivi internazionali della Serie A Femminile per la distribuzione media e betting, la Samsung Volley Cup volerà in giro per l’Europa, in Nord e Sud America, in Africa, nel Medio Oriente e persino in Giappone. Un risultato che riflette l’enorme interesse, anche fuori dai confini italiani, per un Campionato in cui sono rappresentate 31 nazioni straniere diverse e in cui giocheranno 33 atlete reduci dal Mondiale.

Di seguito la lista delle emittenti e dei paesi in cui sarà trasmessa la Serie A1 2018-19:

FloSports (USA/Canada)

Claro Sports (America Latina)

Dubai Sports Channel (Middle East and North Africa)

Fuji TV (Giappone)

NC+ (Polonia)

OTE (Grecia)

Star TV (Russia)

Cyta (Cipro)

SportKlub (paesi dell’ex Jugoslavia)

TV Romania (Romania)

Kwese (Africa sub-sahariana)

