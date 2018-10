Sampdoria-Spal, i blucerchiati vincono in rimonta: decisivo Defrel

La Sampdoria vince in casa contro la Spal nel posticipo di campionato, decisivo il gol al 60° di Gregoire Defrel

La Sampdoria e la Spal sono state protagoniste nel posticipo della settima giornata di campionato. I blucerchiati, dopo essere stati sotto di un gol, hanno vinto in rimonta contro la squadra di Leonardo Semplici, troppo poco incisiva soprattutto nel finale. Dopo il primo gol di Paloschi, seguono quelli di Linetty e di Defrel, decisivi per la vittoria dei ragazzi di Marco Giampaolo, che con questo trionfo volano in ottava posizione in campionato alle spalle di Lazio e Genoa.

