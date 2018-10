Ranking FIFA, l’Italia solo al 19° posto: comanda il Belgio

Ranking FIFA, l’Italia naviga tristemente al 19° posto della graduatoria dominata dal Belgio con 1733 punti in classifica

Grazie al successo ottenuto in extremis a Chorzow contro la Polonia lo scorso 14 ottobre, l’Italia guadagna una posizione e si riporta al 19° posto del ranking Fifa, posizione già occupata lo scorso giugno. Al primo posto il Belgio, seguito dai campioni del mondo in carica della Francia e dal Brasile. Da segnalare i passi in avanti della Colombia (11esima, +3) e dell’Olanda (15esima, +2); scende invece la Germania (14esima, -2). Le prime 20 posizioni del ranking Fifa: 1) Belgio 1733 punti; 2) Francia 1732; 3) Brasile 1669; 4) Croazia 1635; 5) Inghilterra 1619; 6) Uruguay 1617; 7) Portogallo 1616; 8) Svizzera 1598; 9) Spagna 1594; 10) Danimarca 1584; 11) Colombia 1575; 12) Argentina 1573; 13) Cile 1568; 14) Germania 1555; 15) Olanda 1559; 16) Messico 1549; 17) Svezia 1548; 18) Galles 1538; 19) Italia 1533; 20) Perù 1530. (Tom/AdnKronos)

