Ponte Morandi, il presidente dello Spezia e della Pro Recco dona 250 mila euro agli sfollati

Ponte Morandi, il presidente dello Spezia e della Pro Recco protagonista di un gesto di solidarietà da sottolineare

“Grazie a Gabriele Volpi per i 250 mila euro donati per l’emergenza Genova. Con il Comune li useremo nel migliore dei modi per alleviare la sofferenza di molti”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ringraziando pubblicamente l’imprenditore ligure e patron dello Spezia Calcio e della Pro Recco che ha donato 250mila euro agli sfollati delle zone evacuate a Genova dopo il disastro di ponte Morandi. (Vca/Adnkronos)

Valuta questo articolo