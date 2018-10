L’ultima corsa di Pellizotti, Franco dice addio al ciclismo a Il Lombardia: “da stasera una nuova avventura”

Franco Pellizotti termina la sua carriera ciclistica a Il Lombardia 2018, il corridore della Bahrain Merida dopo la corsa italiana parla della nuova avventura che lo aspetta

A 40 anni suonati, Franco Pellizotti al Giro di Lombardia 2018 conclude la sua carriera contraddistinta da successi e trionfi nel ciclismo professionistico. Il corridore della Bahrain Merida, dopo la corsa italiana, ha speso parole commosse per la sua ultima competizione in carriera ed ha annunciato la sua nuova avventura ai vertici della dirigenza del team arabo di cui fa parte.

“Volevamo concludere bene questa stagione, la squadra ha fatto un bellissimo lavoro. – ha detto Pellizotti sulla corsa appena conclusa che ha visto Nibali piazzarsi secondo e trionfare Pinot – Vincenzo stava molto bene, ad un certo punto abbiamo preso la corsa in mano, peccato per la vittoria sfuggita, Vincenzo ci ha provato fino alla fine, ma ha vinto un corridore che in questi ultimi mesi sta facendo davvero bene“.

“Ho cercato di godermela tutta e fortunatamente stavo anche bene, ci ho messo del mio per questo bel piazzamento. – ha commentato l’ormai ex corridore – Sicuramente mi dispiace un po’, dopo una vita in bici è difficile, stasera inizierà una nuova avventura. Già da stasera iniziamo un ritiro e sarò già nel tavolo dei direttori sportivi”.

