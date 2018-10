Pallavolo – Incontro Millenium Savallese Brescia e Banca Valsabbina: presentate le nuove maglie e tante iniziative

Incontro Millenium Savallese Brescia e Banca Valsabbina: presentate le nuove maglie e diverse iniziative interessanti

Ieri pomeriggio, lunedì 29 ottobre, presso la Sala Veranda del Centro Pastorale Paolo VI in via Gezio Calini 30 a Brescia, i vertici dell’istituto di credito, attivo nel territorio bresciano dal 1898, hanno incontrato le Leonesse bianconere e la dirigenza Millenium nelle figure del presidente Roberto Catania e il general manager Emanuele Catania. Presenti Tonino Fornari, direttore generale Banca Valsabbina, e Paolo Gesa, responsabile della divisione business.

Durante la conferenza è stata presentata la maglia ufficiale di gara nei due colori predominanti nero e bianco. E’ stata promossa inoltre, in vista della prima gara casalinga in campionato, programmata per giovedì 1 novembre alle 17 al PalaGeorge di Montichiari contro Firenze, l’iniziativa “Ace For The Cure”. Come ha spiegato Ruggero Valli, responsabile marketing di Valsabbina, dal nome della famosa corsa “Race For The Cure” organizzata da Komen, l’iniziativa benefica sostenuta da Banca Valsabbina con l’ashtag #AceForTheCure è l’adattamento al mondo volley. In occasione delle partite casalinghe al PalaGeorge, quindi, ogni volta che un’atleta Millenium farà un ace (un punto diretto al servizio) Banca Valsabbina donerà 100 euro a Komen Italia per supportare la ricerca e la prevenzione del tumore al seno.

Sempre Valli ha inoltre spiegato che dalla seconda gara in casa tutti i biglietti e abbonamenti per le gare interne della Millenium saranno acquistabili dagli sportelli della Banca con uno sconto del 15%.

“Un orgoglio essere qua – afferma il presidente Roberto Catania – con i vertici della Valsabbina, che ci ha permesso di disputare il primo campionato di A1. Sarà un anno di esperienza e di crescita. Dobbiamo crescere, e la fiducia allo staff tecnico e alle atlete è massima, sono certo che ci sarà tempo per gare di grande qualità. Sarà un anno duro ed i veri sportivi ci saranno vicino per centrare l’obiettivo della salvezza”.

“L’iniziativa è bellissima – spiega Fornari – Ace for the Cure è il nostro augurio ad allargare questa iniziativa ad altre squadre e contribuire alla ricerca contro la malattia. I nostri auguri vanno a Millenium per la prima in casa”. Banca Valsabbina Brescia – Il Bisonte Firenze. “Momento storico ed importante – sottolinea Gesa – per Brescia ed il territorio bresciano. Avere il logo sulle maglie da gara permette di far conoscere Banca Valsabbina in tutta Italia”.

Parole di stima da parte di Giuliana Pasolini, rappresentante del comitato territoriale Fipav Brescia: “Siamo orgogliosi come comitato – spiega – di avere una squadra in A1. Ringraziamo la società Millenium ed il presidente Roberto Catania che ha sempre tenuto un occhio di riguardo al settore giovanile ed ha promosso un’iniziativa benefica come Ace For The Cure. Al team va l’in bocca al lupo per la stagione”.

Nell’ambito della manifestazione è stato presentato quello che sarà telecronista ufficiale Millenium per LVF TV delle gare interne delle Leonesse: Luca Piantelli, già ideatore di Obiettivo Volley.

L’incontro si è concluso con la consegna delle maglie ufficiali delle gare interne e da trasferta ad Oscar Paggi, titolare della Sei Filtration, sponsor storico della Millenium, e a Tonino Fornari per la Valsabbina. Poi tutti a fare un brindisi e un aperitivo insieme a chi ha sfidato il maltempo.

