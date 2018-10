Pallavolo, la Millenium ospite domenica alla Race for the Cure 2018

Millenium a sostegno dell’iniziativa di Komen per la lotta ai tumori del seno. Domenica mattina le Leonesse saranno prima sul palco poi allo stand di Banca Valsabbina e FIPAV Brescia: tutti in campo per la prevenzione

Un invito speciale, fortemente voluto dal nuovo title sponsor Millenium, ovvero Banca Valsabbina, che ha rinnovato la local partnership con l’associazione Susan G. Komen Italia, onlus attivissima per la prevenzione del tumore al seno, tematica a cui Millenium è molto sensibile, rappresentando tantissime atlete.

Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, nata nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas, sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti, attuale Presidente. Nel Bel Paese è presente in 4 regioni (Lazio, Puglia, Emilia Romagna e Lombardia) e opera in collaborazione con una vasta rete di associazioni e 3000 volontari, oltre a numerosi testimonial.

La Race for the Cure è l’evento simbolo della Susan G. Komen, ed ogni anno coinvolge oltre 100 mila persone in tutta Italia. Tre giorni di salute, sport e benessere che prendono vita nelle città di Roma, Bari, Bologna e Brescia. È l’evento di sensibilizzazione più partecipato nella lotta ai tumori del seno, caratterizzato da un importante Villaggio che ospita iniziative dedicate alla salute, allo sport e al benessere, unicum internazionale di offerta gratuita di consulenze specialistiche, e dalla tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km.

Nel 2000 a Roma, si è svolta la prima edizione della Race for the Cure al Circo Massimo, da allora il numero degli iscritti è cresciuto di anno in anno. Tutti possono iscriversi, ma le vere protagoniste della gara sono le Donne in Rosa, donne che si sono confrontate con il tumore del seno a cui è dedicata un’area speciale per iscriversi, e per incontrarsi e condividere emozioni ed esperienze. La loro testimonianza positiva ha generato un cambiamento nel modo di affrontare la malattia ed è stata di incoraggiamento a tutte le donne che ogni anno ricevono questa diagnosi.

Durante questa quarta edizione della Race for the Cure Brescia, la formazione di volley bresciana vuole essere presente, sia come momento di vicinanza, sia per presentare un’iniziativa condivisa con Banca Valsabbina a sostegno di Komen, che verrà proposta in anteprima domenica mattina.

Appuntamento dunque al Villaggio Komen in Piazza Arnaldo a Brescia dalle ore 9:00.

Valuta questo articolo