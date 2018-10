Volley – Serie A2 Credem Banca: il Club Italia a Prata di Pordenone per la 4ª giornata di campionato

Serie A2 Credem Banca: il Club Italia ospite a Prata di Pordenone per il turno infrasettimanale

Primo turno infrasettimanale della stagione per le squadre della Serie A2 Credem Banca. Il Club Italia Crai maschile, è in partenza oggi per la lunga trasferta in Friuli Venezia Giulia, dove giovedì 1 novembre alle ore 18.00 sarà ospite della neo-promossa Prata di Pordenone per la quarta giornata di campionato, per poi fare ritorno al Palazzetto dell’Aeronautica di Bracciano tre giorni dopo contro la Materdomini Volley (domenica ore 18).

I ragazzi di Monica Cresta si presentano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione più che convincente, nel quale sono stati in grado di ottenere punti in ogni partita disputata. Anche nell’ultima giornata, infatti, pur essendo usciti sconfitti, gli azzurrini hanno avuto il merito di portare al tie-break una gara sulla carta molto complicata, contro una formazione come l’Olimpia Bergamo che è una tra le candidate a giocarsi un posto per i play-off in questa stagione.

Dopo tre giornate di campionato, dunque, il Club Federale si trova al sesto posto in classifica con due vittorie e una sconfitta (6 Pt), a pari punti con Gioia del Colle e a sole due lunghezze dalle capoliste Bergamo e Piacenza.

I prossimi avversari di Recine e compagni, invece, hanno iniziato questo campionato con una vittoria e due sconfitte. La formazione friulana, infatti, si è resa protagonista di una buona prova casalinga contro la Tuscania Volley, nella quale è riuscita ad ottenere i tre punti. Nelle due gare disputate in trasferta, tuttavia, la squadra allenata da Sturam non ha saputo esprimere lo stesso gioco, uscendo sconfitta sia nella prima giornata a Catania e sia nell’ultima gara disputata sul campo di Gioia del Colle. L’incontro di domani sarà diretto dai due arbitri Marco Laghi e Denis Serafin.

MONICA CRESTA: “Abbiamo cercato in questi pochi giorni di recuperare qualche piccolo acciacco, che purtroppo continuiamo ad avere. Adesso ci aspettano due impegni molto ravvicinati e di conseguenza anche molto faticosi. Abbiamo studiato entrambe le squadre che andremo ad affrontare e sotto il punto di vita strettamente tecnico abbiamo cercato di mettere a punto qualcosina nei fondamentali del muro e del servizio, ma con una settimana così corta ovviamente il tempo è poco ed il lavoro è più concentrato. Domani nella rifinitura faremo le ultime valutazioni e poi saremo pronti per scendere in campo.”

FILIPPO FEDERICI: “Ci aspetta una trasferta molto lunga a Pordenone ma il tempo per prepararla è stato poco, dato che si tratta di un turno infrasettimanale. Stiamo cercando di ottimizzare la preparazione anche in vista dell’impegno ravvicinato contro Castellana Grotte, che è un’altra buonissima squadra. Ci apprestiamo ad affrontare queste due gare con il morale alto dopo il buon avvio di stagione, anche il punto conquistato nell’ultima gara contro Bergamo, infatti, rappresenta una nota positiva, sia per come si era messa la partita e sia per il valore della formazione che abbiamo affrontato. Personalmente, poi, è un momento positivo, mi sento bene e vado avanti con il sorriso.”

La gara di domani sarà trasmessa in diretta su Lega Volley Channel

Clicca qui per la pagina ufficiale del Club Italia Crai

Valuta questo articolo