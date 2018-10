Nazionale under 21, i convocati di Di Biagio per il doppio impegno contro Belgio e Tunisia

L’under 21 affronterà Belgio e Tunisia in amichevole in vista del Campionato Europeo che l’Italia nella prossima estate

A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in amichevole Belgio e Tunisia. Il primo impegno con i ‘Diavoletti Rossi’ è in programma giovedì 11 ottobre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Friuli’ di Udine, in una delle città in cui si svolgerà la Fase finale dell’Europeo, mentre lunedì 15 ottobre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) gli azzurrini affronteranno la Tunisia allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Per le due amichevoli il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 25 calciatori, che si raduneranno a Bologna nella tarda serata di domenica 7 ottobre: prima chiamata in Under 21 per i ‘romanisti’ Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo, per il centrocampista della Cremonese Gaetano Castrovilli e per l’attaccante della Juventus Moise Kean, mentre il difensore del Parma Alessandro Bastoni è alla sua seconda convocazione dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro in occasione delle gare dello scorso settembre.

Questo l’elenco dei convocati: Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma); Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari); Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma); Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Simone Edera (Torino), Andrea Favilli (Genoa), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia). (Red-Spr/AdnKronos)

