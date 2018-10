Morata compie 26 anni, il dolce messaggio di ‘buon compleanno’ della moglie Alice Campello

Alvaro Morata compie 26 anni, la moglie Alice Campello scrive un dolcissimo messaggio sui social per il calciatore del Chelsea: gli auguri della fashion blogger all’attaccante spagnolo

Alice Campello ha realizzato tutti i suoi sogni. Dopo essersi sposata nel giugno 2017, la bellissima fashion blogger è diventata madre di Alessandro e Leonardo quest’estate. I desideri di Alice si sono realizzati grazie all’amore nato con Alvaro Morata, che la Campello “ringrazia” nel giorno del suo compleanno.

L’attaccante che l’ha resa prima moglie e poi madre rappresenta una colonna portante della vita di Alice e lei augurandogli un felice 26° compleanno gli ricorda sui social: “oggi è il compleanno della persona che mi ha cambiato la vita…. Prima mi hai fatto diventare tua moglie e dopo mi hai fatto il regalo più bello del mondo: Ale e Leo. Abbiamo passato tante cose insieme, cose che solo noi sappiamo e che saranno dentro di noi, indelebili, per tutta la vita… ma ne abbiamo ancora infinite da vivere insieme..e non posso essere più fortunata di condividere gioie, dolori, segreti, avventure e mille cose in più con te. Sei il mio migliore amico e mio complice in tutto e per tutto… Ma sopratutto il miglior marito e padre che potessi scegliere.. mi scoppia il cuore per te! Ti amo infinitamente @alvaromorata AUGURIIIII 💥🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

