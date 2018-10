Mondiali Nuoto Vasca Corta 2018 – Un appuntamento imperdibile: il calendario della gare e gli italiani qualificati

Tutto sui Mondiali di nuoto in vasca corta 2018: azzurri qualificati e calendario completo delle gare iridate di Hangzhou

Dopo lo spettacolo degli Europei di Glasgow 2018, il nuoto torna protagonista in Cina, ad Hangzhou con i Mondiali in vasca corta. Dal’11 al 16 dicembre, i campioni del nuoto di tutto il mondo si sfideranno a caccia di medaglie iridate nella breve distanza, ovvero nei 25m.

Occhi puntatissimi sugli italiani, che vorranno far bene sin dalle prime bracciate: tanti gli azzurri che hanno già staccato il pass per la rassegna iridata, grazie ai successi di Glasgow. Diversi i parametri della Federnuoto per permettere agli italiani di qualificarsi ai Mondiali in vasca corta. Al momento, questi sono gli azzurri che potranno volare in Cina per dire la loro: Andrea Vergani, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Matteo Restivo, Fabio Scozzoli, Luca Pizzini, Piero Codia, Federico Burdisso, Simona Quadarella, Carlotta Zofkova, Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo, Ilaria Cusinato, Ilaria Bianchi, Federica Pellegrini, Simone Sabbioni, Domenico Acerenza, Filippo Megli, Luca Dotto, Thomas Ceccon.

Dovranno ancora lavorare sodo invece Detti e Martinenghi, che recuperano da alcuni infortuni, ma per loro c’è ottimismo. Tutti sintonizzati dunque per fare il tifo per gli azzurri a partire dall’11 dicembre con le prime batterie dei 400 stile libero.

Ecco il programma dettagliato delle gare:

