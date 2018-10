Marocco: Barone e la sua Ferrari conquistano un nuovo record sulla strada più pericolosa del mondo [VIDEO]

Il pilota romano Fabio Barone al volante di una Ferrari 458 Italia conquista lo Speed World Record in Marocco

Fabio Barone ha conquistato per la terza volta un nuovo World Guinness Record grazie ad un giro velocissimo sul tracciato della Valle del Dades, in Marocco, considerata una delle strade più pericolose ed affascinanti di tutto il globo.

Il pilota romano al volante di una Ferrari 458 Italia ha conquistato quindi lo Speed World Record in Marocco con un tempo di soli 4.42.65. Come accennato in precedenza, Barone non mè nuovo a questi tipi di record, il pilota italiano infatti ha già ottenuto altro due Guinness dei Primati rispettivamente sulla tortuosa strada Transfagarasan della Romania e tra gli spettacolari 99 tornanti della Tianmen Mountain Road in Cina.

Valuta questo articolo