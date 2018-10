Chelsea-Manchester United, Sarri difende Mourinho: “merita rispetto perché è tra i migliori al mondo”

L’allenatore del Chelsea ha parlato alla vigilia del match contro lo United, difendendo Mourinho dalle critiche

“José Mourinho merita rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo“. Lo dice Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione.

“Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tutto – sottolinea Sarri – ha vinto ovunque e penso di doverlo rispettare, ma penso che anche tutti voi dovreste rispettarlo. E’ un ottimo allenatore, uno dei migliori al mondo“. (ADNKRONOS)

