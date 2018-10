Maltempo, Genoa-Udinese a rischio rinvio: le ultime novità sull’allerta meteo

Genoa-Udinese, l’allerta meteo arancione per piogge e temporali in Liguria sta ponendo in una condizione di rischio la disputa dell’incontro di Marassi

Genoa-Udinese è una delle gare a rischio rinvio a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su tutto lo stivale. Lo stadio Ferraris è sempre sotto l’occhio del ciclone quando forti piogge si abbattono su Genova, proprio come sta accadendo in queste ore. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo arancione per piogge e temporali in Liguria sino alle ore 15, allerta che poi diventerà gialla. Tale situazione però potrebbe variare nel corso della mattinata, ponendo in una condizione di forte rischio anche l’incontro di Marassi. Nelle prossime ore seguiranno dunque aggiornamenti.

