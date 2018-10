Juventus, parla Nedved: “il caso biglietti e l’inchiesta di Report? Un grande problema”

Juventus, Pavel Nedved ha parlato dell’inchiesta di Report in merito al bagarinaggio ed ai biglietti per l’Allianz Stadium

Juventus, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport della tanto discussa questione bagarinaggio. La Juventus è tornata agli onori delle cronache a causa di un’inchiesta della Rai che ieri ha risollevato un problema già noto: “L’inchiesta di Report sui biglietti? E’ un grande problema, in questo momento per rispondere a questa domanda consiglierei di rileggere quanto detto da Agnelli alla Commissione Antimafia, è stato molto attento e preciso. Ricordi a Old Trafford? Bellissimi, parliamo di troppo tempo fa e dobbiamo vivere il presente: tutto il mondo ci guarderà, abbiamo tutto per fare una grande gara. Ronaldo? Bello per lui tornare qua, dove ha iniziato nel grande calcio: è un grandissimo club, sarà emozionante per lui, ha grandissima personalità e vuole vincere sempre. Lo dimostrerà stasera“.

Valuta questo articolo