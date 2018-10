Internazionali d’Italia Motocross 2019: ecco il calendario della serie pre-mondiale

Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia Motocross 2019: ecco le date della serie pre-mondiale

Tra gennaio e febbraio, a poche settimane dal primo appuntamento del Mondiale MXGP, saranno gli Internazionali d’Italia di Motocross a calamitare l’attenzione degli appassionati. La serie pre-mondiale più importante a livello europeo e non solo, vedrà al via numerosi campioni che si sfideranno in tre tappe secondo il seguente calendario:

27 gennaio: Riola Sardo (OR) – Moto Club organizzatore: Motor School Riola

3 febbraio: Ottobiano (PV) – Moto Club organizzatore: 8biano

10 febbraio: Mantova – Moto Club organizzatore: Mantovano

Come avvenuto quest’anno, gli Internazionali si apriranno in Sardegna e si concluderanno a Mantova mentre Ottobiano tornerà ad essere teatro della competizione dopo averla ospitata l’ultima volta nel 2017.

Terminati gli Internazionali d’Italia di Motocross i piloti avranno un mese di tempo per preparare al meglio il Campionato del Mondo, il cui inizio è previsto per il 10 marzo in località da definire.

Valuta questo articolo