Spettacolo di Pinot a Il Lombardia, ma gli applausi a Como sono tutti per Vincenzo Nibali

Thibaut Pinot trionfa sul traguardo di Como: gli applausi a Il Lombardia sono tutti per Vincenzo Nibali

Una corsa durissima, uno spettacolo unico, durante il quale non sono però mancate critiche ed episodi spiacevoli: oggi Il Lombardia ha entusiasmato tutti gli appassionati di ciclismo, grazie anche all’ottima prestazione di Vincenzo Nibali.

Reduce dal brutto infortunio del Tour de France, non ancora al 100% della sua condizione, lo Squalo dello Stretto ha lottato con un ottimo Thibaut Pinot, rispondendo sempre ai suoi attacchi. Al terzo stacco, però, il francese della Fdj è riuscito ad allontanarsi dal messinese della Bahrain Merida, andando così verso una bellissima vittoria. Dopo la Milano-Torino, Pinot conquista un altro prezioso successo italiano, ma gli applausi di Como sono tutti per Vincenzo Nibali, eroico anche in condizioni di evidente difficoltà: lo Squalo dello Stretto ha dovuto correre gli ultimi km in condizioni davvero impegnative, senza la possibilità di potersi idratare, ma è riuscito ugualmente a tenere duro per andare alla conquista di un significativo secondo posto nonostante fosse stato raggiunto dal gruppetto. Chiude il podio Teuns, terzo a Il Lombardia.

