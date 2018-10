Grande Fratello Vip – Francesco Monte accusa: “distorcete la realtà”, Signorini è una furia contro di lui [VIDEO]

È scontro tra Francesco Monte e Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 3: l’ex fidanzato di Cecilia accusa la produzione di alterare la realtà, l’opinionista inveisce contro di lui

Dopo una riproposizione di un confessionale in cui Francesco Monte sembra piangere per la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, ora concorrente del Grande Fratello Vip, s’indigna. Il gieffino accusa la produzione del reality di distorcere la realtà e di fare passare un messaggio che non è quello corretto. “In un’ora e mezza di confessionale in cui parlavo di Giulia, è uscito che piangevo per Cecilia“: ha sottolineato il giovane tarantino. La replica di Alfonso Signorini è veemente e capitola in questa frase: “fly down, vola basso eh?!“. Ecco il video della litigata tra Francesco Monte e l’opinionista:

Valuta questo articolo