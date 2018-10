Tutti giù per terra al Gran Piemonte: maxi caduta per i ciclisti, ma a sorprendere è un incidente tra due moto [VIDEO]

Quante cadute al Gran Piemonte: una maxi caduta manda al tappeto diversi ciclisti, a terra anche due moto della tv

E’ attualmente in corso il Gran Piemonte: i ciclisti sono in sella alle loro bici verso il traguardo dell’appassionante classica d’autunno, caratterizzata da pioggia e maltempo. Non sono mancati i colpi di scena: a 35km dal traguardo, infatti tre corridori della Movistar, alcuni della UAE Team Emirates, ma anche ciclisti di altre squadre, sono stati protagonisti di una terribile caduta di gruppo. C’è anche chi è finito nei cespugli a bordo strada ma, fortunatamente, tutti sono riusciti a tornare in sella alle loro bici per completare la corsa.

Pochi minuti prima, un’altra incredibile scena: due moto di addetti alle riprese Tv, sono rimaste coinvolte in un incidente, all’altezza di una rotatoria.

Pioggia battente e tante cadute al Gran Piemonte: a terra prima due moto, poi tutto il gruppo 😱💥⛈️#GranPiemonte | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/b6sai3lqqF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 11 ottobre 2018

