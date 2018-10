Giro dell’Emilia – Allenamento di gruppo tra big, Nibali preso in giro da Cataldo: “deve sempre dimostrare che fa più degli altri” [FOTO]

Un gruppo da sogno in allenamento in vista del Giro dell’Emilia: Vincenzo Nibali preso scherzosamente in giro dai suoi colleghi

Il ciclismo non si derma: dopo i Mondiali di Innsbruck 2018 i corridori continuano a regalare spettacolo in strada. Oggi Gianni Moscon si è confermato campione italiano a cronometro, ma è sabato che si vivranno forti emozioni, con i grandi corridori in bici per il Giro dell’Emilia. Ci sarà anche Vincenzo Nibali, a caccia del riscatto dopo la delusione dei Mondiali di Innsbruck. Giornate di allenamento dunque per lo Squalo insieme ad un gruppo di colleghi da favola. Dario Cataldo, Favio Aru, Pozzovivo, Gasparotto ed Orrico, si sono allenati insieme al messinese della Bahrain Merida: “Ricognizione dei km finali del Giro di Lombardia in grande compagnia. Lo squalo deve dimostrare sempre che fa più degli altri ed è andato a prendersi il KOM del tratto dalla strada al cartello della Colma 😂“, ha scritto Cataldo sui social.

