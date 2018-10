Europa League, Milan e Lazio a caccia del bis: tutte le quote William Hill delle gare di oggi

Milan e Lazio scendono oggi in campo in Europa League, ecco tutte le quote William Hill delle gare oggi in programma

Occhi puntati sui rossoneri di Gattuso, tornati a vincere in campionato. Il mister milanista punta forte sulla competizione europea e si trova in netto vantaggio nelle quote rispetto agli sfidanti. Il bookmaker William Hill, in gioco dal 1934, propone il trionfo del Milan a 1.40 contro l’8.00 in lavagna per il successo dell’Olympiacos. Il pareggio è un’opzione da 4.50. Per questo match sono disponibili anche le Speciali Combo, tra le quali spicca Milan Vincente, Over 4 Cartellini e Over 10 Calci D’Angolo a 8.50. Inoltre, le Quote Maggiorate vedono protagonista il neoacquisto Samuel Castillejo, offerto come Marcatore nei 90 minuti a 6.00. Il moltiplicare per Milan Vincente 2-0 A Fine Primo Tempo, invece, sale a a 8.50, anziché 7.50.

L’altra italiana in campo, la Lazio, cerca invece una vittoria per scacciare la crisi scatenata dalla sconfitta nel derby cittadino e per allontanare gli spettri di esonero che iniziano ad aleggiare su Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste è impegnata in trasferta con l’Eintracht Frankfurt e dalla sua ha lo storico che la vede imbattuta negli ultimi cinque match europei. Le quote sono piuttosto in equilibrio, anche se leggermente a favore della quadra di casa: 2.90 offerto per l’impresa degli italiani, 2.37 per la vittoria dei tedeschi e 3.40 per il pareggio. Una delle Speciali Combo da tenere d’occhio è Entrambe le Squadre Over 4 Calci D’Angolo, offerta a quota 3.50, mentre tra le quote a maggiorazione speciale compaiono Ciro Immobile Primo Marcatore a 6.50 e Savic Marcatore nei 90 Minuti a 4.60.

Gli altri match dei gironi delle italiane vedono impegnato il Betis Siviglia in uno scontro sulla carta tutto in discesa contro il Dudelange. La squadra ospite disputerà la prima partita fuori casa in una competizione europea maggiore e la vittoria sembra piuttosto improbabile secondo William Hill: il segno 2 vale 15 volte la giocata, mentre il trionfo della squadra spagnola è offerta a 1.11; 7.00 è il moltiplicatore in lavagna per il pareggio. L’altra partita vede opporsi l’Apollon Limassol e il Marsiglia nel loro primo scontro europeo. La squadra di casa è leggermente sfavorita, con la vittoria che vale quanto il pareggio (3.50); il successo dei francesi e il pareggio valgono invece 2.05 e 3.50.

Giovedì 4 ottobre:

1.11 Betis Siviglia, 7.00 pareggio, 15.00 Dudelange

1.40 Milan, 4.50 pareggio, 8.00 Olympiacos

2.37 Eintracht Frankfurt, 3.40 pareggio, 2.90 Lazio

3.50 Apollon Limassol, 3.50 pareggio, 2.05 Marsiglia

