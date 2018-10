Dolomites Street: clamoroso incidente milionario al raduno di supercar [VIDEO]

Un incredibile incidente avvenuto nel corso dell’evento motoristico che si è svolto tra le dolomiti bellunesi ha coinvolto una serie di preziose supercar

Dolomites Street è un evento dedicato agli appassionati e ai proprietari di automobili sportive e supercar che si svolge ogni anno – a partire dal 2010 – il primo sabato di ottobre. L’evento non prevede quote d’iscrizione o eventuali pagamenti per la partecipazione perché le spese vengono coperte grazie al generoso aiuto di alcuni sponsor.

L’edizione 2018 dell’eventi ha portato tra le dolomiti bellunesi, a confine tra Veneto e Trentino Alto-Adige, oltre 1.000 vetture ad alte prestazioni, tar cui supercar del calibro di Ferrari F12 TDF, Lamborghini Aventador SV, Porsche 991 GT2 RS, Lamborghini Huracan, Ferrari Testarossa, Toyota Supra, McLaren 675lt, Porsche GT3 R, Nissan GTR molte altre.

Purtroppo però, l’asfalto viscido e l’elevata cavalleria offerta da queste vetture ha causato un brutto scherzo ad alcuni partecipanti: i proprietari di una Ferrari GT4 Lusso, una Bmw M2, una M3, Mitsubishi Lancer Evo e una Ford Mustang.

