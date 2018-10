Coppa del mondo Sci – Ottimo 2° posto per Federica Brignone a Solde: Worley vince la seconda manche del gigante

Grande prova per Federica Brignone che termina la seconda manche del gigante a Sölden in prima posizione: primo posto per la francese Worley

Dopo un’ottima prima manche, Federica Brignone non è riuscita a difendere la leadership e a conquistare il primo successo stagionale nella Coppa del Mondo di Sci 2018-2019. L’atleta azzurra si è classificata al secondo posto nella seconda manche di gigante in que di Sölden, alle spalle di una straordinaria Tessa Worley. Per la francese è il primo successo in carriera a Sölden, arrivato dopo una fantastica seconda manche. Buona comunque la prova di Federica Brignone, non ancora al meglio della condizione, post infortunio. Chiude il podio Mikaela Shiffrin.

