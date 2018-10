Coppa del Mondo di Sci Alpino – Ecco dove seguire le gare in diretta tv

Live sui canali RAI tutte le gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino e i Mondiali 2019 di Are

La Coppa del Mondo di Sci Alpino e i Mondiali di Are in programma a febbraio 2019 arricchiscono il palinsesto di RaiSport+HD e, per le gare italiane, anche di Rai 2!

Sabato 27 ottobre riprende la Coppa del Mondo di Sci Alpino che anche quest’anno ci accompagnerà nei mesi invernali attraverso 120 gare/manches fino a marzo quando saranno in programma le finali che assegneranno i titoli nello splendido scenario di Soldeu in Andorra.

La Coppa del Mondo si fermerà a febbraio per consentire lo svolgimento dei Campionati Mondiali che dal 5 al 17 febbraio assegnerà gli 11 titoli mondiali dello Sci Alpino.

RaiSport+HD seguirà in diretta ed esclusiva in chiaro entrambe le manifestazioni mentre Rai 2, la grande novità di quest’anno, trasmetterà in simulcast con RaiSport le principali gare di CdM che si svolgeranno sulle piste italiane. Il 15, 22 e 28 dicembre le telecamere di Rai 2 e RaiSport+HD saranno puntate sulle piste della Val Gardena, Madonna di Campiglio e Bormio, con lo spettacolo di pubblico che spingerà con un grande tifo gli atleti azzurri. Il 19 e 20 gennaio seguiranno da Cortina d’Ampezzo le attesissime gare femminili con le nostre atlete tra le favorite.

Dopo la vittoria olimpica in Corea del Sud e la Coppa del Mondo di discesa, Sofia Goggia guiderà anche in questa stagione la “Valanga Rosa” che ha conquistato tanti successi nella passata edizione di Coppa del Mondo.

Anche in campo maschile l’Italia si presenta molto competitiva soprattutto nel settore della velocità dove Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris stazionano nei primi posti delle classifiche da diversi anni. Anche negli slalom gli azzurri, guidati dall’intramontabile Manfred Moelgg, saranno protagonisti in tutte le piste.

Gli ascolti della scorsa edizione della Cdm su RaiSport+HD hanno raggiunto ottimi volumi in crescita del 10% circa rispetto alle edizioni precedenti e con un profilo d’ascolto performante sui target uomini e giovani. La gara più vista è stata lo slalom gigante maschile di Lenzerheide con oltre 610 mila individui e il 5% di share sugli uomini. L’intera stagione ha totalizzato una media di 255 mila telespettatori con una share pari al 2% di share sugli individui e 3,2% sugli uomini. Anche le gare dei Mondiali 2017 hanno registrato ottime performance con oltre 270 mila individui di media e il 3,5% di share sugli uomini. Numeri importanti che posizionano RaiSport+HD come leader nella fascia mattina/meridiana in cui si svolgono la maggior parte delle gare.

L’offerta commerciale di RaiSport prevede un’offerta domination per tutte le gare di CdM che permette di raggiungere 90 grps uomini acquistando un formato pubblicitario per ognuna delle 120 gare/manches. L’acquisto dell’intera manifestazione comporta una promozione a listino del 10%. In alternativa gli inserzionisti possono scegliere le gare a cui abbinare la propria comunicazione. I Mondiali di Are sono venduti a pacchetto che prevede 17 comunicati distribuiti nei 13 giorni di gara. Efficienza, convenienza ed elasticità sono i punti in comune delle proposte commerciali di Rai Pubblicità.

