Colnago presenta la nuova Gold Private Collection [GALLERY]

C64 Gold Private Collection: la nuova bici dalla grafica black&gold di Colnago

L’eleganza e l’artigianalità di Colnago colpiscono ancora presentando una bici che unisce materiali di grandissimo pregio a una grafica black&gold: è la C64 Gold. Special edition del modello di punta dell’azienda di Cambiago, la C64 Gold è un telaio unico al mondo fatto a mano in Italia e presentato in un numero limitato all’ultima edizione di Eurobike, la più importante fiera del settore. Una Private Collection con cui Colnago mira ad instaurare un rapporto speciale con i propri clienti che va oltre la semplice vendita di un prodotto.

La C64 Gold è prodotta in soli 64 esemplari a tiratura limitata. Una bici che potrà essere ordinata soltanto in azienda, che sarà l’unico tramite per entrare in possesso di un vero e proprio gioiello di tecnologia e stile.

La C64 Gold, che pesa 6,7 kg, è assemblata con componenti speciali, alcuni brandizzati Colnago. L’impianto frenante utilizza freni a disco con cavi integrati nell’attacco manubrio, il cambio è Shimano Dura Ace Di2 11s, il misuratore di potenza Srm Origin con corone speciali in fibra di carbonio sviluppate con Carbon Ti. Il movimento centrale e la puleggia del cambio sono realizzati in collaborazione con Ceramic Speed mentre le ruote sono Lightweight Meilenstein Obermayer Disc.

Il meglio delle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato sono unite all’eleganza e al design di Ernesto Colnago. Una bici che non rappresenta un semplice mezzo ma un vero e proprio gioiello di eleganza e artigianalità. Un prodotto dal valore unico e dalla qualità inestimabile.

Valuta questo articolo